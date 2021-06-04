Отца младенца, погибшего при пожаре в Тольятти, будут судить

В Тольятти направили в суд дело о причинении смерти по неосторожности. Судить будут мужчину, чей годовалый сын погиб при пожаре. Об этом сообщил «Царьград».

Семья подозреваемого не имела собственного жилья. Поэтому мужчина с женой, а также их трое детей жили в пристройке промышленного здания. Это жилище обогревалось при помощи печного отопления.

23 февраля 2021 года мужчина растопил печь и вышел на улицу. В помещении остался младенец 2020 года рождения. В пристройке начался пожар, и ребенок погиб.

Теперь мужчину, по неосторожности допустившего смерть сына, будут судить.