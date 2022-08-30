Отца и сына осудили за торговлю оружием на Кубани

В Краснодарском крае перед судом предстали отец с сыном, которых обвинили в хранении и торговле оружием и боеприпасами. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

Один из обвиняемых приобрел в Сети пистолет и 18 патронов к нему. Он решил продать оружие местному жителю, однако тот проинформировал об этом правоохранителей.

После задержания у мужчины и его отца нашли еще один пистолет и автоматический карабин. Суд приговорил обвиняемого к трем с половиной годам в колонии общего режима. Его отец получил два с половиной года условно.