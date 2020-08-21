Отца и мать попросили лишить родительских прав после видео с жонглированием дочерью

Отца и мать могут лишить родительских прав из-за скандального видео с жонглированием маленькой дочкой. Исковое заявление по этому вопросу уже подано в Центральный районный суд Сочи.

«Данные о личностях законных представителей ребенка, их действия по отношению к ней, в том числе запечатленные на видеоролике, послужили основанием для предъявления в Центральный районный суд Сочи искового заявления о лишении их родительских прав», — заявили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Сотрудники прокуратуры Краснодарского края участвуют в рассмотрении заявления.

Двухмесячная девочка сейчас находится в специальном учреждении. Там ей обеспечили необходимый уход. В Сочи должны приехать ее дедушка с бабушкой с материнской стороны. Они готовы взять опеку над внучкой.

В отношении новоиспеченных родителей открыто уголовное дело по статье УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», они взяты под контроль. Они могут получить до трех лет тюрьмы.

Ранее в Instagram появилось видео, где сидящий на стуле мужчина держит за ногу малышку и размахивает ей, при этом что-то насвистывая. Оказалось, что это 35-летний москвич. У него в крови обнаружены следы наркотиков. Мама ребенка — 27-летняя жительница Белгорода. Их арестовали на десять суток. Историей занимается уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.