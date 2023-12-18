Общество 18 декабря 2023, 09:37 Оттепели не миновать. «Март» пришел в Россию в конце декабря Оттепель придет на большую часть России после холодов и снегопадов РИА «Новости»

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Большую часть России ждет оттепель. Весенняя погода сменит холода и рекордные снегопады. Об этом сообщил Первый канал.

«После аномальных холодов и рекордных снегопадов на большую часть России придет оттепель», — отметили журналисты.

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В северо-западную и центральную части России уже пришло потепление. Также температура поднимется на Урале. К пятнице, 22 декабря, тепло доберется до Сибири, где столбик термометра задержится в районе нуля.

Но холода не отпустят Дальний Восток. Жителям Забайкалья, Бурятии, Амурской области, в Приморья стоит ждать до 40 градусов морозов. На метеозависимых может сказаться магнитная буря, которая добралась до Земли после самой мощной за шесть лет вспышки на Солнце. Она произошла около 20:00 14 декабря.

Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева в беседе с «360» рассказала, что магнитная буря всегда влияет на людей с хроническими болезнями. А по словам сопредседателя Союза экологических организаций города Москва, главреда экологического бюллетеня «Дом природы» Андрея Фролова, «обострение» солнечной активности происходит каждые 12 лет.