Эксклюзив 15 декабря 2023, 14:35 Оттепель продержится в Москве почти всю следующую неделю Позднякова: воздух в Москве прогреется до нуля градусов на следующей неделе РИА «Новости»

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Температура воздуха в Московском регионе на следующей неделе будет около нуля градусов или даже выше. Выпавший снег полностью не растает, но значительно осядет. Об этом в разговоре с «360» сообщила главный специалист «Метеобюро» Татьяна Позднякова.

«К сегодняшнему утру высота снежного покрова в Москве достигла рекордных значений. За прошедшую ночь выпало 10-12 сантиметров снега. Для коммунальных служб это стало неприятным моментном, но он был ожидаем», — подчеркнула она.

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По словам Поздняковой, на основных магистралей проблем с уборкой не было, трудности возникли во дворах и на тротуарах.

«Я думаю, что дворники справятся. Городские службы сейчас сгребают снег и потом будет производиться вывозка этого снега с территории Москвы», — отметила синоптик.

Позднякова добавила, что сегодня и завтра в столице еще продержится морозная погода. Температура воздуха будет на три-четыре градуса ниже климатической нормы. С воскресенья ожидается потепление.

«В воскресенье днем погоду уже будет определять следующий атлантический циклон. Мы будем находится в его широком, очень теплом секторе и поэтому днем температура воздуха преодолеет отметку в ноль градусов» — уточнила Позднякова.

По ее словам, таяние снега при таких значениях происходить не будет, поэтому он будет просто оседать. Более того, оттепель продержится почти всю следующую неделю.

«Практически вся следующая неделя в столичном регионе будет с температурой в дневные часы около нуля, либо слабоположительная», — заключила она.

Ранее синоптик Александр Шувалов спрогнозировал уход циклона «Вани» из Москвы. Уже в воскресенье воздух в столице прогреется до положительных значений.