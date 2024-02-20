Общество 20 февраля 2024, 12:25 Оттепель придет в Центральную Россию в конце недели

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Полноценная оттепель ожидает жителей регионов Центральной России в конце этой недели, она начнется уже в среду. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Известиями».

По прогнозам синоптика, в четверг-пятницу температура воздуха в Брянской, Курской, в Белгородской областях поднимется до +4 градусов. В воскресенье столбики термометров установятся на отметке в +6 градусов.

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Оттепель в Тульской, Рязанской, Московской, Тверской областях будет сопровождаться дождями. Во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях в конце недели ожидается мокрый снег, отметил Шувалов.