Оттепель придет в несколько российских регионов

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог, эколог Александр Шувалов рассказал, в какие российские регионы в ближайшее время придет оттепель. По словам специалиста, потепления могут ждать жители Екатеринбурга, Оренбурга и Уфы, написал Ura.ru.

В Екатеринбурге столбик термометра поднимется на 10-12 градусов за счет потока воздуха, который придет с низовьев Волги, Кубани и Крыма. На дорогах возможна гололедица.

Также с 31 января оттепель нагрянет к жителям Уфы и Оренбурга.

«Температура повысится 31 января в Оренбурге, Уфе и 2 февраля в Кургане, Челябинске, Тюмени. Там также ожидается ноль градусов и тоже сугробы „заплачут“», — заключил Шувалов.