Общество 26 февраля 2024, 12:18 Оттепель придет в Москву в ближайшие дни

Читать 360tv в

Потепление ожидает жителей Москвы в ближайшие дни. Температурный фон на шесть градусов превысит климатическую норму, сообщил ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с RT.

Такую погоду обеспечит сочетание холодного континентального антициклона и воздуха из Атлантики. По прогнозам синоптика, столбики термометров поднимутся до +4 градусов, во вторник-среду в Москве будет проглядывать солнце.

Реклама

При этом в полной мере насладиться предвесенней оттепелью не позволят высокое атмосферное давление и порывистый ветер, отметил Старков.