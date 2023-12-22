Общество 22 декабря 2023, 15:10 Оттепель начнет отступать в Пермском крае с 25 декабря

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Похолодание ожидает жителей Пермского края с понедельника, 25 декабря. Аномальная оттепель в регионе начнет отступать, сообщил доктор географических наук Андрей Шихов сайту Properm.ru.

По прогнозам специалиста, в понедельник на край обрушится сильный снегопад. Пик похолодания настанет 30 декабря, когда столбики термометров опустятся до -20 градусов.

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Шихов отметил, что в новогодние праздники температура воздуха в Пермском крае прогнозируется на три-четыре градуса выше нормы и будет варьироваться от -5 до -15 градусов.