Захарова заявила об отсутствии данных по переговорам России и США

Информации о переговорах России и США на сегодняшний день нет. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она отметила, что в нынешних условиях говорить о возможных контактах с американской стороной по линии российского посольства не приходится.

На этой неделе в МИД России вызвали американского посла Джона Салливана. Дипломату вручили ноту протеста в качестве ответа на провокационное высказывание американского сенатора Линдси Грэма. Свое сообщение политик опубликовал в Twitter, написав, что «в России должен найтись свой Брут, который устранит Путина».

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков напомнил послу Салливану, что подобные заявления в России попадают под статью Уголовного кодекса о призывах к терроризму. То, что подобные выпады делает официальное лицо, недопустимо, как и отсутствие мер к сенатору со стороны американской администрации.