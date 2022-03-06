Захарова заявила об отсутствии данных по переговорам России и США
Официальный представитель МИД Захарова: наладить контакт с США через посольство невозможно
Информации о переговорах России и США на сегодняшний день нет. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Она отметила, что в нынешних условиях говорить о возможных контактах с американской стороной по линии российского посольства не приходится.
На этой неделе в МИД России вызвали американского посла Джона Салливана. Дипломату вручили ноту протеста в качестве ответа на провокационное высказывание американского сенатора Линдси Грэма. Свое сообщение политик опубликовал в Twitter, написав, что «в России должен найтись свой Брут, который устранит Путина».
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков напомнил послу Салливану, что подобные заявления в России попадают под статью Уголовного кодекса о призывах к терроризму. То, что подобные выпады делает официальное лицо, недопустимо, как и отсутствие мер к сенатору со стороны американской администрации.