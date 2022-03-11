Отсутствие некоторых импортных лекарств в аптеках РФ связали с ажиотажным спросом

Генеральный директор компании DSM GROUP, член координационного совета Российской ассоциации фармацевтического маркетинга Сергей Шуляк заявил, что проблем с поставками импортных лекарств в российские аптеки не наблюдается. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

В некоторых аптеках гражданам не удалось купить «L-Тироксин» и «Эутирокс» лишь по причине ажиотажного спроса на фоне паники среди населения, добавил фарманалитик.

«Сейчас может по определенным препаратам возникать дефектура в разных регионах и разных аптеках. Это связано с тем, что произошел ажиотажный спрос на препараты длительного использования за последние две недели. Пациенты ринулись в аптеки скупать препараты, которые они постоянно применяют, скупали и делали полугодовые запасы. То, что находилось на региональных складах и поставлялось в аптеки, не сможет обеспечить такую потребность, поэтому сейчас пациенты сами „вымели“ эти препараты из аптек, но логистика в ближайшее время, конечно, исправит это все. Таких перебоев не будет, потому что ажиотажный спрос уже начинает падать», — отметил Шуляк.

В заключение он отметил, что это никоем образом не связано с введенными против России санкциями.