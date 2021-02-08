Отстрел кабанов начнут в Башкирии из-за угрозы чумы

В Башкирии начнут отстрел диких кабанов в связи с опасностью распространения африканской чумы свиней (АЧС). Глава республики Радий Хабиров поручил управлению Россельхознадзора усилить контроль за ситуацией.

Глава Башкирии заявил, что вспышки АЧС произошли уже в ряде российских регионов. Ближайший к границам республики очаг заболевания был зафиксирован в Альметьевском районе Татарстана.

«Пугает, что все это подбирается очень близко к нашим границам. <…> Одно наше неосторожное движение — и мы тоже будем представлять из себя большой очаг», — заявил Хабиров в ходе оперативного совещания в правительстве.

Глава республики поручил Россельхознадзору усилить контроль за перемещением животных. Хабиров также поручил Минприроды обеспечить снижение плотности популяции диких кабанов, написал сайт kp.ru.

Вспышку АЧС в ноябре зафиксировали на севере Приморского края. На распространение заболевания повлияла миграция диких кабанов. Вирус не представляет опасности для человека, однако люди могут быть его переносчиками.