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    08 февраля 2021, 10:44

    Отстрел кабанов начнут в Башкирии из-за угрозы чумы

    Александр Блинов

    В Башкирии начнут отстрел диких кабанов в связи с опасностью распространения африканской чумы свиней (АЧС). Глава республики Радий Хабиров поручил управлению Россельхознадзора усилить контроль за ситуацией.
    Отстрел кабанов начнут в Башкирии из-за угрозы чумы

    Глава Башкирии заявил, что вспышки АЧС произошли уже в ряде российских регионов. Ближайший к границам республики очаг заболевания был зафиксирован в Альметьевском районе Татарстана.

    «Пугает, что все это подбирается очень близко к нашим границам. <…> Одно наше неосторожное движение — и мы тоже будем представлять из себя большой очаг», — заявил Хабиров в ходе оперативного совещания в правительстве.

    Глава республики поручил Россельхознадзору усилить контроль за перемещением животных. Хабиров также поручил Минприроды обеспечить снижение плотности популяции диких кабанов, написал сайт kp.ru.

    Вспышку АЧС в ноябре зафиксировали на севере Приморского края. На распространение заболевания повлияла миграция диких кабанов. Вирус не представляет опасности для человека, однако люди могут быть его переносчиками.