Отстаивать свои права самостоятельно готовы 42% россиян

Права каждого пятого россиянина в 2019 году нарушались. Социологи выяснили, что чаще всего интересы жителей страны страдали в сфере ЖКХ, медицине и трудовых отношений. Защищать себя многие при этом предпочитают самостоятельно.

Специалисты аналитического центра НАФИ вместе с национальной юрслужбой «Амулекс» выяснили, что 22% россиян столкнулись с нарушением своих прав. А отстаивают их сами 42% респондентов, уточнила газета «Известия». В 2018 году каждый четвертый — 25% — думал, что так или иначе ущемлен.

Готовы бороться за свои права при возникновении спорных случаев 55% опрошенных. В 2018-м показатель был на уровне 43%. На 6% выросло число тех, кто рассчитывает в подобных случаях только на себя и не хочет обращаться ни к юристам, ни в суды. Таких людей набралось 42%.

В Роспотребнадзор, прокуратуру и другие ведомства в прошлом году жаловался каждый десятый житель России. Исковые заявления в суд самостоятельно подавали 7%. Среди тех, кто склонен отстаивать свои права, часто так поступают 48% людей в возрасте от 25 до 34 лет. Еще 49% — россиян с высшим образованием, 60% — граждан с высоким достатком и 62% руководителей любого уровня.

Эксперты отмечают, что зачастую человек не способен распознать нарушение своих прав из-за низкой правовой грамотности. Вместе с этим растет и личная ответственность за соблюдение и защиту собственных интересов. Россияне хотят, чтобы будущие поколения разбирались в таких вопросах.

По мнению юристов, мошенники пользуются незнанием людей. Это касается изменений в законодательстве, например. Иногда россиян привлекают к ответственности по этой же причине. Попытки отстоять свои права могут ухудшить ситуацию.

Опрошенные «Известиями» юристы отметили, что люди часто не успевают следить за изменениями в законах, поэтому становятся легкой добычей мошенников. Однако попытка самостоятельного решения проблемы может ее только усугубить.

В проведенном специалистами опросе приняли участие 1,6 тысячи человек из 150 населенных пунктов России.