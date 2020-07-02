Минстрой планирует оцифровать ЖКХ

Минстрой хочет собрать документацию на жилые дома в общей электронной базе. Это будет полезно жителям, государству и бизнесу.

Как сообщает газета «Известия», соответствующий проект постановления внесен в новые правила для управляющих компаний. Согласно ему теперь технические документы на строительство и реконструкцию жилого дома, ключи от мест общего пользования собственников и коды доступа к оборудованию нужно будет передавать еще и в электронном виде. Их копии в скором времени появятся на Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко отметил, что цифровизация отрасли ЖКХ будет полезна всем сторонам — жителям, государству и бизнесу.

«Это позволит сделать отрасль прозрачной, снизит коррупционную нагрузку», — заявил он.

Также эксперты сферы ЖКХ уверены, что скоро появится стандарт на оказание цифровых услуг жителям со стороны УК. В него могут войти регистрация заявок на работы ЖКХ, фиксация неисправностей, а также онлайн-собрания собственников.

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