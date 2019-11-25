Отсидевший за изнасилование Шурыгиной Семенов запустил свой правозащитный проект

Молодой человек обратил внимание на то, что многие люди в России, также как и он, становятся жертвой оговора, который заканчивается судом и тюремным сроком. Семенову пришло много писем от таких людей. Чтобы разобраться с поступающими обращениями, он вместе с адвокатом Сергеем Хальченко организовал правозащитный проект.

У него два направления: информационное и правовое. С одной стороны, надо сделать так, чтобы история стала заметной. Попытка связаться с телевизионщиками не всегда оканчивается успешно, поскольку шоу требует столкновения сторон, а в большинстве случаев одна сторона готова рассказать все, а другая, наоборот, либо стесняется, либо боится.

В свою очередь правовая сторона проекта лежит на Хальченко. Людям оказывается конкретная юридическая помощь.