Отсидевший актер Долинский дал совет Ефремову

«Там не имеет значения — актер, не актер. Если он был достойным и нормальным человеком на воле, его уважали, и там к нему будет нормальное отношение», — сказал Долинский.

Он посоветовал Ефремову оставаться «достойным, хорошим мужиком», каким его все знают.

Пьяный Ефремов 8 июня за рулем своего внедорожника влетел в фургон курьера Сергея Захарова на Садовом кольце. Водитель грузовика умер от травм через несколько часов после аварии. Пресненский суд Москвы 8 сентября отправил актера за решетку на восемь лет.

Наказание артист будет отбывать в колонии общего режима. Ефремова лишили прав на три года и обязали выплатить старшему сыну погибшего Захарова 800 тысяч рублей.

После приговора Ефремова определили в СИЗО № 5 «Водник».