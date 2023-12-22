Общество 22 декабря 2023, 14:03 Отшельник в Бурятии прожил четверть века в землянке без кистей рук Врачам в Бурятии передали отшельника без кистей, который жил в лесу более 25 лет «Рожденные помогать» Тарбагатайский район, Бурятия / «ВКонтакте»

Читать 360tv в

Волонтеры в Бурятии передали медикам отшельника без кистей, который прожил в землянке в лесу свыше 25 лет. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщили волонтеры движения «Рожденные помогать».

В настоящее время мужчине пытаются оформить пособие по инвалидности.

Реклама

«В начале лета к нам обратились жители Тарбагатийского района и рассказали о проживающем в лесу мужчине без кистей рук. Только индивидуальный подход и уговоры помогли привезти его в больницу», — рассказали волонтеры.

Сейчас движение начало сбор продуктов и зимних вещей для отшельника. В конце недели они посетят его еще раз.

В прошлом году в Пермском крае обнаружили тело местного жителя, который семь лет прожил в землянке. Многие местные рыболовы называли его Дедом Мазаем, потому что он обустроил себе жилье на берегу реки Яйвы. В какой-то момент мужчина перестал выходить на связь, а полицейские при проверке нашли его труп.