Оценку уровня бедности пересмотрят в России

Министерство труда и социальной защиты пересмотрит вопрос об определении бедности, чтобы его не измеряли прожиточным минимумом. Об этом заявил заместитель главы Минтруда Андрей Пудов.

«Мы как раз исходим из того, что прожиточный минимум в этом смысле не должен становиться уровнем оценки бедности. Этот подход должен пересматриваться. Мы сейчас как раз решаем этим законопроектом вопрос об изменении подхода к вопросу прожиточного минимума», — процитировало Пудова РИА «Новости».

Во время заседания комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов замглавы отметил, что Минтруд будет решать вопрос о том, как именно должен определяться уровень бедности.

В середине октября глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в России насчитывается порядка 13,5% бедного населения. В переводе на цифры получается почти 20 миллионов человек. При этом летом президент Владимир Путин поставил цель в два раза снизить уровень бедности в стране. Глава государства распорядился выполнить свое поручение к 2030 году.