Вице-мэр Ефимов: ОЭЗ «Технополис „Москва“» получила максимальную оценку Минэкономразвития

Эффективность работы особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис „Москва“» за 2021 год министерство экономического развития оценило на 100%. Это сделало площадку лидером среди всех российских ОЭЗ технико-внедренческого типа. Это места, где компании-резиденты создают и производят научно-техническую продукцию. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что «Технополис „Москва“» возглавила сразу две категории: по количеству привлеченных инвестиций и по числу созданных рабочих мест.

«В 2021 году резиденты ОЭЗ „Технополис ‚Москва‘“ направили в свои производства более 28 миллиардов рублей — это пятая часть от общей суммы инвестиций особых экономических зон страны и 38% от вложений ОЭЗ технико-внедренческого типа», — заявил Ефимов.

Вице-мэр Москвы добавил, что компании резиденты столичной особой экономической зоны открыли 1338 рабочих мест, что составляет треть от всех вакансий технико-внедренческих ОЭЗ за 2021 год.

«Количество сотрудников предприятий „Технополис ‚Москва‘“ достигло 8,5 тысячи человек», — уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Всего в рейтинге министерства экономического развития представлены около 40 особых экономических зон. Их оценивали по 30 различным показателям, в том числе эффективность использования бюджетных средств в создании инфраструктуры, работу органов управления и другие, рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис „Москва“» Геннадий Дегтев. С учетом всех этих показателей столичная площадка стала лидером списка.

Заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков отметил, что за год эффективность работы ОЭЗ выросла до 95%. Он отметил, что на самоокупаемость площадки могут выйти уже в этом году.

«Государство на 90% вернуло свои затраты на этот механизм. Резиденты уплатили 275,3 миллиарда рублей платежей во все бюджеты, при этом государство потратило на ОЭЗ 304,8 миллиарда рублей», — рассказал представитель министерства. Он добавил, что большая часть расходов — это оплата стройки, а остальные выпадающие доходы в виде льгот для резидентов.

Особая экономическая зона «Технополис „Москва“» находится в подчинении департамента инвестиционной и промышленной политики российской столицы. Производственные корпуса расположены в Печатниках и Зеленограде.

Резидентами особой экономической зоны стали более 200 промышленных компаний из сферы фармацевтики, приборостроения и микроэлектроники. Научные разработки с последующим серийным производством компании ведут в областях нанотехнологий, фотоники, энергосбережения, биоиндустрии, робототехники, систем безопасности, навигации.

При этом работают компании в весьма приятных условиях. Их освободили от имущественного, транспортного и земельного налогов, а также таможенных пошлин. Кроме того, ставка налога на прибыль для них составляет 2%. Кроме того, есть льготы по аренде земли для строительства производства с возможностью дальнейшего выкупа за 1% от кадастровой стоимости.

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