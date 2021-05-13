Обеспеченность России запасами угля оценили в Минприроды

Минприроды проводит оценку обеспеченности России запасами угля распределенного фонда недр при текущем уровне добычи в среднем в 100 лет. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе министерства.

«Обеспеченность угольной промышленности запасами угля распределенного фонда недр при текущем уровне добычи в среднем составляет порядка 100 лет», — рассказали в пресс-службе.

В распределенном фонде недр учитываются только 17% от общего количества запасов — 47,3 миллиарда тонн, подчеркнули в Минприроды. Общий объем запасов угля в России по состоянию на 1 января 2020 года составил 275,4 миллиарда тонн. В министерстве добавили, что при вовлечении в эксплуатацию запасов угля нераспределенного фонда недр обеспеченность угледобывающей промышленности вырастет не менее чем на 200 лет.

Запасы угля в России, согласно данным Минприроды, расположены в границах 22 угольных бассейнов и 146 отдельных месторождений. Бурый уголь составляет больше половины от общего количества запасов — 146 миллиардов тонн.

На каменный уголь приходится 120,4 миллиарда тонн. При этом из них пригодны для коксования 50,1 миллиарда тонн. В объеме девяти миллиардов тонн учитываются запасы антрацитов. Больше половины 63% (это порядка 174,6 миллиардов тонн) запасов угля пригодны для условий открытой обработки.

Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что запасов нефти в России хватит на 59 лет. Причем запасы можно увеличить еще сильнее, развивая новые месторождения. Однако, по мнению специалистов, это может быть слишком затратно, а спрос на нефть начнет уменьшаться.