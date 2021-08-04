Оценена степень неприязни к россиянам на Украине и в Средней Азии

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович сравнил уровень антироссийских настроений на Украине и в Средней Азии. Мендкович рассказал, что в странах Средней Азии никогда не было неприязни к русским. Об этом написала Lenta.ru.

«Определенные проблемы были в 1990-е — начале 2000-х, но они были больше связаны с экономическим коллапсом», — сказал он.

Антирусские настроения в Украине разжигаются властями, проводится политика «выдавливания русских». В пример эксперт привел попытки украинских властей искоренить русский язык в стране, на котором привыкли говорить многие украинцы.