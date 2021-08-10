Оценена идея введения скидки на транспортный налог за безопасное вождение

Автоэксперты прокомментировали идею поощрять скидкой на транспортный налог водителей, соблюдающих ПДД. Об этом написал RT.

«Мне нравятся все предложения, которые касаются льгот и каких-то послаблений для автовладельцев, они мне очень нравятся. Если бы можно было такое ввести, я был бы двумя руками за, очень приятная идея для людей. Наверное, стимулировала бы народ не нарушать ПДД», — сказал эксперт аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Его поддержал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Однако он отметил, что пока что не существует четкого определения опасной езды.

«Есть какие-то формулировки общего толка, и непонятно, как фиксировать эту опасную езду, соответственно, непонятно, что такое безопасная езда… С одной стороны, это езда, соответствующая ПДД, но в ПДД, например, не сказано, с какой скоростью можно ускоряться, тормозить, перестраиваться, где эта граница опасного и безопасного», — пояснил эксперт.

Снизить транспортный налог для законопослушных водителей ранее предложил депутат Госдумы Иван Сухарев.