Отряды самообороны создали в Новой Москве из-за страха перед мигрантами

Жители Сосенского поселения в Новой Москве создали отряды самообороны из-за страха перед мигрантами. Участники таких отрядов провожают от метро до дома женщин и девушек, которые боятся ходить одни по улице в вечернее время.

О появлении отрядов рассказала жительница Коммунарки. По ее словам, в Telegram есть группа «Вежливые люди», где можно оставить заявку, чтобы тебя проводили. Это могут сделать мужчины и даже целые семьи, написал «Собеседник».

«В вечернее время боимся выйти на улицу, помимо того, что они [мигранты] ходят группами, еще и в нетрезвом состоянии», — поделилась она.

Женщина пожаловалась, что у них на весь район отдел полиции, поэтому местные вынуждены сами брать на себя такие охранные функции.

По данным «Собеседника», за полтора месяца в районе произошло одно изнасилование и две попытки изнасилования. Глава поселения Кирилл Бармашев подтвердил изданию создание легальных отрядов дружинников и групп поддержки, которые провожают женщин домой.

Мигрантов в районе много — они работают на оптовом продовольственном рынке «Фуд Сити», строительном рынке «Славянский базар», занимаются ремонтными работами в новостройках.