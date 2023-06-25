Важное 25 июня 2023, 13:27 Отряды ЧВК «Вагнер» покинули Липецкую область Власти Липецкой области сообщили, что отряды «Вагнера» покинули регион РИА «Новости»

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Отряды частной военной компании «Вагнер» покинули территорию Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

«Остановившиеся накануне в Липецкой области подразделения ЧВК „Вагнер“ покинули территорию региона», — говорится в сообщении.

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Боевая техника группы «Вагнера» начала продвижение по территории Липецкой области около 16:40 в субботу.

Глава региона Игорь Артамонов сообщал, что муниципальные власти и правоохранительные органы предприняли все необходимые меры для защиты мирного населения. В связи ситуацией в регионе отменили запланированные на 24 июня массовые мероприятия.

Также он призывал людей отказаться от поездок на дорогах общего пользования и попросил их не покидать свои дома.

Ранее власти Воронежской области сообщили, что отряды «Вагнера» начали покидать территорию региона для убытия в полевые лагеря.