25 июня 2023, 11:06
Отряды ЧВК «Вагнер» начали покидать Воронежскую область
Губернатор Гусев сообщил, что отряды «Вагнера» начали покидать Воронежскую область
Бойцы частной военной компании «Вагнер» начали покидать Воронежскую область. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.
По его словам, вывод подразделений проходит без эксцессов и в штатном порядке.
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«Снимем ограничения после окончательного разрешения ситуации и сообщим о мерах, которые примем для компенсации и устранения ущерба», — написал глава региона.
Гусев поблагодарил всех жителей региона за разумность, стойкость и выдержку, а задействованные ведомства и силовые структуры за профессионализм и слаженную работу.
В ночь на воскресенье бойцы «Вагнера» вывели боевую технику с Ростова-на-Дону. Мэр городской администрации Алексей Логвиненко сообщал, что военные машины повредили около 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна в городе и пообещал все восстановить в течение ближайших дней.
Россия
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