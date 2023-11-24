Общество 24 ноября 2023, 17:20 Отряд БАРС-13 объявил о наборе добровольцев на службу в зоне СВО

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Добровольческий отряд БАРС-13 объявил о дополнительном наборе добровольцев на службу в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил «Царьград».

Отряд БАРС-13 (Боевой Армейский Резерв Специальный) — одно из наиболее опытных подразделений. Добровольческий отряд проводит специальную разведку, штурмует укреплений противника. При этом бойцов берегут и продумывают каждый шаг.

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Главная цель отряда — украинские добровольческие националистические батальоны. БАРС в первую очередь выходит в те места, где они базируются.

Для добровольцев, кто готов вступить в ряды БАРС-13, существуют условия: возраст от 18 до 65 лет, отсутствие ограничений по состоянию здоровья. Также заключается официальный контракт на полгода с Министерством обороны.

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