Отрицательные тесты на коронавирус начали продавать в Челябинске

Она уточнила, что такие справки можно купить через интернет. Предполагается, что это может понадобиться тем, у кого нет времени сдавать тест для получения необходимых документов, например, для трудоустройства. Гехт напомнила, что это незаконно.

«Информацию о продаже через интернет тестов с отрицательными результатами на коронавирус необходимо направлять в правоохранительные органы», — заявила она.

Теледоктор Александр Мясников уверен, что риски подхватить коронавирус возрастают в первые три дня после того, как другой человек стал заразным. Он добавил, что в следующие пять или шесть дней «риски сходят на нет». После этого периода вероятность заразиться очень маленькая. По его словам, 28 исследований говорят о том, что результат ПЦР-теста остаются положительными еще 18 дней. У 20% людей этот срок растягивается на несколько месяцев.