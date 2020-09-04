«Отрезали, подрезали, подредактировали». В КПРФ заявили о монтаже ролика со словами Зюганова о Гитлере и сволочи

Фразу Геннадия Зюганова про «остальную сволочь» во время выступления в честь 75-й годовщины окончания Второй мировой в КПРФ назвали вырванной из контекста. Лидер коммунистов использовал это слово, говоря о русских и евреях.

Руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко подчеркнул, что распространившееся по Сети видео смонтировано. Его «отрезали, подрезали и подредактировали», а потом запустили в интернет.

«Любой сюжет <…> можно смонтировать так, что завтра вы с ног на голову поставите. И дальше будем так же задавать вопросы, как так получилось», — сказал Ющенко.

Он обратил внимание, что в ролике речь Зюганова обрывается — текста дальше нет. Поэтому фраза и слышится неоднозначно.

«Конечно, отрезано, вырвано из контекста. <...> Там же идет перечисление. <…> Другая сволочь, которая лезла на нашу страну», — закончил за партийного лидера предложение Ющенко.

В своей речи Геннадий Зюганов упомянул Адольфа Гитлера, который в концлагерях жег в печах «русских, евреев и всю остальную сволочь». На последнем слове появившееся в Сети видео заканчивалось.