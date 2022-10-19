Отремонтированный загс вновь заработал в Лабытнанги | 360°

Общество 19 октября 2022, 15:53 Отремонтированный загс вновь заработал в Лабытнанги

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С 14 октября в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа загс заработал после ремонта. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Скрепить союз в обновленном помещении загса уже посчастливилось 17 парам. Еще для восьми были организованы торжественные церемонии.

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Как рассказали в пресс-службе загс ЯНАО, ремонт начался 11 мая. В период работ прием граждан проводился в здании спортивного комплекса «Авангард».

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