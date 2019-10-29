Известный российский хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что имеет два гражданства: российское и американское. Вот только в законах США говорится, что в случае получения гражданства Штатов нужно отрекаться от прежнего. Юрист по международному праву объяснил «360» этот момент.

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По словам Малкина, российские законы разрешают иметь два гражданства. Однако по американским законам это невозможно. Во время присяги человек, получающий американский паспорт, обещает следующее: «Я абсолютно и полностью отрекаюсь от верности и преданности любому иностранному монарху, властителю, государству или суверенной власти, подданным или гражданином которого я являлся до этого дня…».

Юрист по международному частному праву Антон Аранибар по просьбе «360» объяснил, насколько соблюдение этого требования важно для США.

Присяга, которую он принес в Америке, ее придумали много-много лет назад, пару сотен точно. Тогда это имело актуальность. На сегодняшний момент это больше формальность и никаких обязательств не налагает на гражданина Антон Аранибар.

Аранибар имел в виду именно пункт про гражданство. Что касается прямых обязанностей американца, то он все равно должен платить те же налоги. Какие-либо ограничения власти могут наложить независимо от наличия или отсутствия второго гражданства. «Если есть подозрения в чем-то, что он делает во вред Америке, то у него будут проблемы с законом. Американцы, к сожалению, у них политика двойных стандартов», — заключил юрист.

Нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и сборной России Евгений Малкин признался в наличии двух гражданств 29 октября. Он поделился, что считает США своим вторым домом, где он живет уже 13 лет. Его ребенок тоже имеет два паспорта.