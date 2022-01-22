«Отраву рекламируют». Жириновский призвал запретить рекламу продуктов и лекарств на ТВ
Жириновский: Нужно запретить рекламу продуктов и лекарств на ТВ
Рекламу вредных продуктов необходимо запретить на телевидении. С такой инициативой в эфире «ЛДПР ТВ» выступил политик Владимир Жириновский.
«Нужны лекарства — вам выпишет врач, а хорошее питание вы сами подберете, рекламируют в основном вредные продукты», — заявил Жириновский.
Ранее политик призвал соотечественников отказаться от иностранной валюты в пользу рубля. По его мнению, валюту просто не будут принимать, так как Америка откажется от доллара и Евросоюз будет распущен.
Жириновский также спрогнозировал эвакуацию миллионов американцев в Сибирь через 10 лет. Он уверен, что белые американцы в США станут этническим меньшинством, которое будут дискриминировать.