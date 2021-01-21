Роспотребнадзор назвал причину отравления школьников в Электростали

В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, сказано, что в ходе проводимого исследования установлено, что все заболевшие — это учащиеся одного класса.

«По предварительным данным, причина заболевания не связана с организацией питания в общеобразовательной организации. […] По данным лабораторных исследований, причиной заболевания детей стала норовирусная инфекция», — сказано в заявлении регионального Роспотребнадзора.

Родители 14 учеников второго класса школы № 5 городского округа Электросталь обратились к врачам из-за плохого самочувствия детей в минувший вторник, 19 января. Школьников рвало, у некоторых была высокая температура. Как сообщила «360» глава городского округа Инна Волкова, сегодня у пяти учеников уже нет никаких симптомов, у остальных — явные признаки улучшения. Глава городского округа подчеркнула, что об отравлении в столовой пока речи не идет, так как половина детей там не питалась.

Новых случаев с жалобами на плохое самочувствие среди школьников не было. Прокуратура Московской области начала проверку по факту случая со школьниками.