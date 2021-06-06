Отравившихся в Солнечногорске подростков выписали из больницы

Все подростки, которые обратились за медицинской помощью после отравления в Солнечногорске, вернулись домой. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«По состоянию на 6 июня, все дети были отпущены по заявлению родителей. Проведен осмотр, опрос и обследование контактных детей и взрослых, находящихся в гостиничном комплексе», — говорится в сообщении.

Специалисты провели эпидрасследования и выявили многочисленные нарушения требований санитарных правил в работе пищеблока. В связи с этим составлен протокол, согласно которому временно вводится запрет на его деятельность.

Кроме того, эксперты отобрали пробы воды, пищевого сырья, готовых блюд и смывы с оборудования на пищеблоке. Они также обследовали сотрудников пищеблока на группу кишечных инфекций, в том числе вирусной этиологии.

Ранее 15 человек, среди которых 12 подростков, обратились за медпомощью с признаками отравления. В администрации городского округа Солнечногорск уточнили, что его глава — Виктор Родионов взял под личный контроль эту ситуацию в Институте искусств и информационных технологий. Образовательное учреждение предоставило свои помещения Благотворительному фонду Евгения Примакова на 31 мая — 6 июня для проведения образовательной программы. Туда заселились 44 несовершеннолетних из Москвы в возрасте 15-16 лет. Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает.