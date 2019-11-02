Отравившихся в Казани юных футболистов выписали из больницы

Троих пациентов отпустили домой 2 ноября. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Дети получили все необходимые рекомендации от врачей.

На недомогание после обеда в гостиничном ресторане несовершеннолетние пожаловались 1 ноября. От рвоты и болей в животе пострадал 31 ребенок в возрасте от шести до 10 лет. Бригады скорой помощи привезли шесть человек в Республиканскую клиническую инфекционную больницу Минздрава Татарстана (РКИБ МЗ РТ). Троих из них госпитализировали.

Более 30 детей отравились едой в казанской гостинице Подробнее

Медики осмотрели всех 111 детей, которые заселились в отель. Среди них не оказалось пострадавших с острой кишечной инфекцией. За начинающими футболистами сейчас наблюдают врачи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Региональное управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование. К делу присоединилась и прокуратура Татарстана. Специалисты осмотрели ресторан, взяли образцы продуктов питания и изъяли необходимые документы.

Спортсмены приехали из разных регионов России для участия в футбольном турнире.