Отравившиеся в нижегородской гимназии дети заразились норовирусом

Школьники гимназии № 13 в Нижнем Новгороде, которые пожаловались на отравление, заразились норовирусом. Об этом у себя в Instаgrаm сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

«Получили результаты анализов на микрофлору. Учащиеся гимназии 13 Нижнего Новгорода заразились норовирусом», — написал он.

По его данным, утром 5 сентября были зафиксированы единичные обращения за помощью к врачам, в том числе от родителей детей. Мелик-Гусейнов уточнил, что лечение норовируса проводится амбулаторно, но Минздрав готов задействовать и стационары. Но такой необходимости в настоящий момент нет, заключил министр.

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По факту массового отравления учеников было возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По данным следователей, с 3 сентября помощь врачей потребовалась 24 людям. Они пожаловались на признаки отравления и высокую температуру.

Накануне в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что после отравления школьников в младших классах гимназии № 13 будет приостановлена учеба.