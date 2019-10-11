  • Почти 30 человек отравились шаурмой в Братске

    11 октября 2019, 13:10

    Артур Блянихов

    В Иркутской области 27 человек отравились шаурмой в одной из закусочных Братска, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

    По данным информагентства, в больницу с отравлением попал 21 человек, среди которых девять детей. По словам инсайдера, они находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. Всего же за медицинской помощью после посещения кафе на улице Кирова обратились 27 горожан.

    «Дни.ру» рассказали, что проверка выявила ряд нарушений в закусочной. В частности, там отсутствует технологическая документация и бумаги, которые подтверждают безопасность и качество продукции. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора нашли в заведении просроченные продукты.