Почти 30 человек отравились шаурмой в Братске

По данным информагентства, в больницу с отравлением попал 21 человек, среди которых девять детей. По словам инсайдера, они находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. Всего же за медицинской помощью после посещения кафе на улице Кирова обратились 27 горожан.

«Дни.ру» рассказали, что проверка выявила ряд нарушений в закусочной. В частности, там отсутствует технологическая документация и бумаги, которые подтверждают безопасность и качество продукции. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора нашли в заведении просроченные продукты.