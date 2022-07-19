Отрасль малой авиации возродят в России

Малая авиация используется для перевозки пассажиров и грузов, транспортировки пациентов в больницы, патрулирования лесов. В России эта отрасль находится в упадке, но, чтобы снова развить ее, в Госдуме создали специальную рабочую группу. Об этом «Парламентской газете» рассказал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Сейчас в России мало посадочных полос и пилотов, а малым предприятиям сложно получить разрешение на авиаперевозки. Эту проблему будут устранять. Группа по развитию малой авиации начнет свою работу осенью. Эксперты будут работать над развитием отрасли и подготовкой пилотов.

«Я не считаю, что частным пилотам нужно учиться три-пять лет в вузе, чтобы подтвердить квалификацию. Но в России нет учебных центров для коммерческих пилотов. Нужно создать сеть таких центров, где бы готовили пилотов на небольшие самолеты. Время их обучения — от полутора месяцев», — рассказал Даванков.