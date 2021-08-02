Задержание условного бандита отработали в Тюмени

В России завершаются масштабные учения «Заслон-2021» по поимке особо опасных преступников. На днях в Тюмени проходила задержка условного бандита, который направлялся в сторону школы. Об этом рассказал «Ямал Медиа».

Для росгвардейцев поставили задачу поймать и обезвредить вооруженного преступника. Мужчина по дороге в образовательное учреждение успел скрыться в подъезде одного из домов. Прибывшие на место бойцы ОМОН и СОБР взяли злоумышленника штурмом.

Начальник управления Росгвардии по Тюменской области Евгений Федоткин рассказал, что все задачи были выполнены в полном объеме. По оценке командования, отряд получил самые высокие баллы по практическому применению подразделений.