24 января 2024, 15:50
ОТР: в Москве прошла церемония награждения лучших волонтеров
Организаторы всероссийской премии «Сможем вместе победить!» провели в Москве церемонию награждения лучших волонтеров. В числе номинантов также оказались благотворительные фонды и общественные организации. Об этом сообщило ОТР.
Специалисты оценивали деятельность в таких сферах, как защита животных и окружающей среды, помощь социально уязвимым группам населения и патриотическое воспитание. Кроме того, был рассмотрен вклад добровольцев в поддержку участников СВО и жителей новых регионов РФ.
Волонтеры
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