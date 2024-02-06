Общество 06 февраля 2024, 17:32 ОТР: в Барнауле начала принимать пациентов самая большая в городе поликлиника

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В Барнауле состоялось открытие самой большой в городе поликлиники. Врачи уже начали принимать пациентов. Об этом сообщило ОТР.

Раньше специалистам приходилось работать в корпусах, расположенных в разных точках населенного пункта. Теперь все находится в одном месте.

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В медучреждении функционируют три терапевтических отделения. Местные жители могут посетить всех профильных врачей.