ОТР рассказал, как работает санавиация в отдаленных поселках Якутии

Сотни населенных пунктов в Якутии транспортно недоступны. В случае, если кому-то из жителей требуется срочная медицинская помощь, в работу вступает санавиация. О том, как она работает, рассказал ОТР.

В распоряжении местных медиков — 13 вертолетов и пять самолетов. В каждом из них установлено медицинское оборудование. В особо срочных случаях врачи могут даже прооперировать пациента в воздухе. В других ситуациях пациентов из отдаленных населенных пунктов могут доставить в больницу в течение двух-трех часов.