ОТР: арктический поход завершился для кораблей Северного флота | 360°

Общество 12 октября 2022, 12:06 Поделиться Telegram

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Viber ОТР: арктический поход завершился для кораблей Северного флота

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Торжественная встреча состоялась в городе Североморске для моряков Северного флота, которые прибыли из арктического похода. Об этом сообщил ОТР.

Отличившиеся военнослужащие получили награды, а командирам кораблей были вручены жареные поросята.

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В учениях, которые длились два месяца, моряки отрабатывали отражение воздушной атаки, оборону береговой линии, а также высадку десанта при поддержке артиллерии.

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