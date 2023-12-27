Общество 27 декабря 2023, 11:22 ОТР: 13 школьников стали победителями экологического конкурса «Заповедная сказка»

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Церемония награждения победителей конкурса «Заповедная сказка» состоялась на международной выставке «Россия». Награду получили 13 школьников. Об этом сообщило ОТР.

Участниками состязания стали 1400 детей из разных уголков страны. Им предложили придумать историю об одном из приоритетных видов животных нацпроекта «Экология». Юные писатели поведали в своих произведениях о дальневосточном леопарде, снежном барсе, амурском тигре и других зверях.

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Победителям вручили комплекты аудиосказок и умных колонок.