Общество 03 января 2023, 14:22 «Отпуск в кандалах». Зеленского уличили в несбыточных ожиданиях, связанных с Крымом Ведущий «360» Шестаков раскрыл планы Зеленского на Севастополь

Читать 360tv в

Система противовоздушной обороны сработала в Севастополе 2 января. Российские военные сбили два беспилотника над морем. Губернатор города Михаил Развожаев призвал жителей охранять спокойствие. О новой атаке ВСУ на Севастополь и личных планах президента Украины Владимира Зеленского на Крым рассказал ведущий-корреспондент «360» Антон Шестаков.

«Севастополь является главной стратегической целью Украины», — отметил журналист.

Реклама

Он напомнил, что в течение зимы системы ПВО срабатывали над Симферополем несколько раз. Российские военные успешно отражают атаки БПЛА.

Реклама

«Севастополь является главной базой Черноморского флота. За последние месяцы несколько раз предпринимались безуспешные атаки города беспилотниками», — сказал Шестаков.

Он обратил внимание на заявление Зеленского, который собрался отдохнуть на Крымском побережье предстоящим летом.

«Если только в кандалах, явно не на берег моря, а в места не столь отделенные», — резюмировал ведущий.