Отпуск работающим с коронавирусом медработникам предложили увеличить в России

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой предоставить врачам и медицинскому персоналу, который участвует в борьбе с распространением коронавируса, дополнительные дни оплачиваемого отпуска. Он направил письмо с соответствующим предложением министру труда и соцзащиты Антону Котякову. Документ оказался в распоряжении RT.

По словам Петрова, именно благодаря медицинским работникам удается сдерживать распространение коронавируса и добиваться высоких результатов по вакцинации населения и снижению смертности.

Депутат отметил, что региональные власти и правительство выплачивают дополнительные деньги медикам, но, по его мнению, это не может восстановить их здоровье и прекратить профессиональное выгорание, которое связано с продолжительным стрессом.

«В данной связи прошу вас оценить идею о предоставлении врачам и медперсоналу, участвующему в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, дополнительных дней оплачиваемого отпуска, чтобы они смогли дополнительно отдохнуть и восстановить силы», — сказано в тексте обращения.

Петров подчеркнул, что данная мера может повысить эффективность труда медработников и хорошо скажется на пациентах, за которыми отдохнувшие врачи будут лучше ухаживать.