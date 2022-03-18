Отпуск по уходу за ребенком могут увеличить до двух лет. С таким предложением выступила глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) во время расширенного заседания. Об этом сообщила «Парламентская газета».

На данный момент продолжительность оплачиваемого отпуска составляет полтора года. Однако по истечении этого срока не все мамы отдают своих детей в ясли.

«Если бы хотя бы на полгода продлили этот оплачиваемый отпуск до двух лет, мы бы тогда избежали проблем очередности в детских яслях, а с другой стороны, мы бы избежали, наверное, необходимости трудоустраивать мать и пополнять очередь на рынке труда», — отметила Останина.