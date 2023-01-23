23 января 2023, 11:23
Отпуск для военных срочной службы с детьми до 7 лет предложили ввести в Госдуме
Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с предложением ввести десятидневный отпуск для военнослужащих по призыву, у которых есть дети до семи лет. Об этом сообщил RT.
«Прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения нового обстоятельства — наличия ребенка в возрасте до семи лет, для предоставления десятидневного отпуска в течение периода срочной службы военнослужащего», — написал в письме депутат.
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Он также напомнил, что военнослужащий может получить отсрочку от призыва в том случае, если воспитывает ребенка без матери или же имеет двух и более детей и жену на 22-й неделе беременности.
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У тех мужчин, у которых есть один ребенок и жена, отсрочка не предусмотрена.
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