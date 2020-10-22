Отпущенного под домашний арест бизнесмена Быкова задержали в тот же день

Сотрудники правоохранительных органов вновь задержали бизнесмена Анатолия Быкова. Сегодня его отпустили под домашний арест. Но нашелся повод вернуть подозреваемого в места не столь отдаленные.

Адвокат Быкова Алексей Прохоров рассказал РИА «Новости», что его подзащитного увезли в неизвестном направлении прямо из СИЗО. Он предположил, что бизнесмена повезут сразу в изолятор временного содержания (ИВС). Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что причиной нового задержания стал еще один эпизод из его прошлого. Быков может стать подозреваемым в «другом деле из начала 2000-х годов».

Этим эпизодом, по словам адвоката, стало дело об убийстве Андрея Неколова. Оно произошло в 2005 году.

Анатолия Быкова арестовали весной 2020 года. Он стал подозреваемым в двух делах об убийствах в 90-х. Тогда он был главой совета директоров Красноярского алюминиевого завода. По версии следствия, также он мог возглавлять криминальную группировку.