Общество 16 января 2023, 08:51 «Отправляли по почте ворота и бытовую технику». В Опытном рассказали о мародерстве ВСУ Житель Опытного рассказал о случаях мародерства со стороны украинских военных в ДНР РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жители населенного пункта Опытное в Артемовском районе ДНР стали свидетелями множества случаев мародерства со стороны ВСУ. Об этом РИА «Новости» рассказал один из селян Александр Щербин.

По его словам, украинские военные отправляли по почте даже кованые ворота. Кроме того, они активно слали холодильники, стиральные машины, плазменные телевизоры. В почтовом отделении из-за этого скапливались многочасовые очереди, добавил он.

Реклама

«Очень много „мародерки“ было, когда еще почта у нас работала. <…> Там толпы стояли. Все (украинские военные — прим. ред.) пытались что-то отправить», — подчеркнул Щербин.

Реклама

Местный житель отметил, что ВСУ не только пересылали награбленное, но и пытались продавать: сами ходили по квартирам. Купить за любые деньги предлагали системные блоки компьютеров, электрические перфораторы, шуруповерты, лобзики.

Подразделения ВС РФ полностью освободили Опытное 18 ноября. Случаи мародерства ВСУ фиксировались и в других населенных пунктах. О множестве подобных преступлений, в частности, рассказывали жители Мариуполя.