«Отправятся восвояси». МИД предупредил об ответе на блокировку брифингов на YouTube

Россия вышлет американского журналиста или одни из СМИ США, если YouTube еще раз заблокирует брифинг МИД России. Об этом предупредила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она отметила, что у нее уже заблокировали пару брифингов, тогда МИД предупредил видеохостинг о том, что если снова произойдет подобное, один журналист или одни американские СМИ поедут домой, написало РИА «Новости».

«Все. Не из разряда „делайте что хотите“. Еще один заблокированный брифинг — конкретное имя мы назовем или конкретные СМИ, которые поедут к себе восвояси», — подчеркнул она.

Ранее Захарова уже говорила о том, что если канал МИД на YouTube заблокируют, кто-то из сотрудников CNN и Би-би-си отправится домой.

Роскомнадзор 6 апреля потребовал восстановить доступ к видеозаписи брифинга официального представителя МИД России и объяснить причину блокировки.

«Администрация YouTube осознанно дискриминирует российских пользователей сервиса и ограничивает их доступ к официальной информации МИД РФ», — подчеркнули в ведомстве.